Pig – Il piano di Rob, come finisce? Trama e spiegazione finale

Il film Pig – Il piano di Rob altri non è che un thriller drammatico statunitense del 2021, diretto da Michael Sarnoski. Il cast vanta nomi come Nicolas Cage nel ruolo di Robin “Rob” Feld, Alex Wolff nei panni di Amir, e Adam Arkin interpretando Darius. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, precisamente a Portland, Oregon. Cosa sappiamo di trama e finale? Ecco di seguito svelati molti spoiler

Trama del film Pig – Il piano di Rob

La storia segue la vita di Robin Feld, ex chef trasformatosi in un cercatore di tartufi che vive isolato nelle foreste dell’Oregon. La sua unica connessione con il mondo esterno è Amir, un giovane acquirente di tartufi. Tuttavia, la trama prende una svolta drammatica quando Rob viene brutalmente aggredito e la sua maialina, fondamentale per la ricerca dei tartufi, viene rubata.

Il mattino seguente, Rob e Amir decidono di intraprendere un viaggio per ritrovare l’animale. Lungo la strada, emergono dettagli sorprendenti sulla vita passata di Rob, rivelando la sua identità come chef di grande rilevanza nella comunità di Portland. La missione si trasforma in un’odissea di riscoperta e vendetta.

Il finale avvincente del film thriller con Nicolas Cage

Rob, con una maestria culinaria che sfida il tempo, ripropone a Darius la stessa cena che lo aveva emozionato molti anni prima. Durante questo momento toccante, Darius si apre e condivide con Rob la triste notizia della morte del maiale. La creatura aveva subito ferite gravi inflitte dai ragazzi che l’avevano sottratta.

Davanti a questa rivelazione, Rob si interroga su cosa sarebbe stato meglio: ignorare la ricerca del maiale e rimanere all’oscuro della sua sorte. Amir, però, gli fa notare che questo non avrebbe influenzato il destino dell’animale.

Successivamente, Rob, ancora segnato e con il volto sporco di sangue, si dirige a casa. Qui, nel silenzio, si concede un momento di riflessione. Mentre si lava la faccia, intraprende un rituale personale. Si abbandona all’ascolto di una registrazione preziosa, un dono di Lori per il suo compleanno. La voce di lei risuona nell’aria, intonando “I’m on Fire” di Bruce Springsteen, regalando a Rob un momento di intimità e nostalgia.