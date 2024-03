L’Eredità 12 marzo 2024, David Maria non indovina la parola alla ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 12 marzo 2024 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità David Maria, alla seconda ghigliottina consecutiva.

Il campione di oggi s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 37.500 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Opera

Volo

Pura

Frutto

Musicale.

Dopo il tempo di riflessione ha scritto sul proprio cartoncino la parola Aria, dichiarandosi frattanto abbastanza fiducioso (o comunque più fiducioso di ieri) anche perché la sua parola si confaceva particolarmente con quattro di quelle scelte dagli autori.

Ma non era Aria la parola scelta dagli autori ma era Fantasia.

Queste le spiegazioni circa le scelte degli autori (in realtà Aria ci sarebbe stato meglio, conveniamo con il campione di oggi):

Opera di Fantasia – quando si tratta di un’opera non aderente alla realtà.

Volo con la Fantasia – quello che si fa con l’immaginazione.

Pura Fantasia – quando si ipotizza qualcosa che non è per nulla reale.

Frutto della Fantasia – è quanto partorito dalla nostra mente.

Fantasia Musicale (ci rifacciamo a Wikipedia): è una forma di composizione che affonda le sue radici nell’improvvisazione.