Chi è Lady Rose Hanbury, la Presunta Amante del Principe William?

Nuova bomba di gossip dal Regno Unito: e se l’erede al trono William avesse un’amante? La stampa britannica fa un nome.

Recentemente, sul web è tornata in voga una figura di spicco ma piuttosto riservata della Royal Family: Lady Rose Hanbury, nota anche come la Marchesa di Cholmondeley. Trentanove anni, ex modella e un tempo consigliera del ministro britannico conservatore Michael Gove (a testimonianza però del suo essere bipartisan, è presente online una foto di lei in bikini accanto a Tony Blair – potete vederla a corredo di questo post) Lady Rose ha sposato nel 2009 Lord Cholmondeley presso il Chelsea Town Hall, un giorno dopo l’annuncio del loro fidanzamento. Lord Cholmondeley, un nobile di 23 anni più anziano, è stato recentemente nominato “Lord in-waiting” da re Carlo III, sostanzialmente un suo assistente personale.

La coppia si è incontrata durante una vacanza in Italia nel 2007 e ha tre figli: i gemelli quindicenni Alexander Hugh George, conte di Rocksavage, e Lord Oliver Timothy George, oltre alla figlia otto anni, Lady Iris Marina Aline Cholmondeley. Tutti risiedono nella maestosa residenza palladiana di Houghton Hall, nel Norfolk inglese, costruita nei primi anni del 1700 per Sir Robert Walpole, all’epoca primo ministro britannico. La dimora si trova a breve distanza da “Anmer Hall”, la villa di campagna dei principi del Galles, William e Kate, con i quali i Cholmondeley hanno da tempo stretti legami.

Lady Rose Hanbury è l’amante del Principe William? Le origini del gossip

Adesso, la Marchesa è nuovamente al centro dell’attenzione dei media scandalistici anglofoni sempre alla ricerca di scoop dopo che il presentatore americano Stephen Colbert l’ha menzionata durante uno dei suoi sketch durante il Saturday Night Show. Colbert ha prima ironizzato sulla Royal Family per gli ultimi eventi (in ultimo la foto ritoccata da Kate Middleton che ha fatto parlare il mondo intero), per poi sganciare la bomba circa una possibile relazione extraconiugale di William. Con chi? Con la succitata Lady Rose:

“Il Regno Unito è in agitazione. Che fine ha fatto Kate Middleton, si chiedono tutti? Segugi della rete pensano che l’assenza di Catherine sia a causa di suo marito, il futuro re d’Inghilterra, che pare abbia una relazione con un’altra donna. E sapete tutti chi è, giusto? Allora ditelo insieme a me: “La marchesa di Cholmondeley!””.

Queste voci, fino ad ora, non hanno mai trovato alcuna conferma. Si tratta solamente di pettegolezzi emersi in prima battuta alcuni anni fa sul magazine statunitense “In Touch”. Pettegolezzi, ovviamente, smentiti categoricamente dalla Casa Reale, cui ha poi fatto seguito uno screenshot pubblicato da un sito americano che riferiva di presunti tradimenti anonimi nella Royal Family.

Ad alimentare la voce, inoltre, un articolo del tabloid Sun (poi rimosso dal sito) di marzo 2019, secondo cui Kate avrebbe “chiesto a William di escludere Lady Rose dalla loro cerchia” per il sospetto che i due avessero una relazione.