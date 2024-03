Incastrati 3 si farà? La serie tv con Ficarra e Picone al capolinea

La serie tv “Incastrati”, prodotta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, non avrà una terza stagione su Netflix. Questa decisione non è legata a un insuccesso della serie, ma piuttosto al fatto che il progetto originale prevedeva soltanto due stagioni per raccontare la storia di “Incastrati”. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il motivo della non realizzazione di Incastrati 3.

Origini del progetto e conferma di Netflix

La serie è stata concepita fin dall’inizio come un progetto narrativo articolato in due stagioni. Salvo Ficarra ha chiarito durante una conferenza stampa che la serialità era stata una scelta consapevole e che la storia era stata progettata per concludersi entro due stagioni.

Con l’uscita della seconda stagione di “Incastrati”, il successo della serie ha sicura continuato a crescere, generando l’interesse dei telespettatori sul futuro della trama. Tuttavia proprio Netflix aveva già a suo tempo confermato che la seconda stagione sarebbe stata anche l’ultima, o almeno la notizia risaliva ad un anno fa quando la seconda stagione era in fase di lancio degli episodi in streaming nel mese di marzo.

Perché non ci sarà Incastrati 3?

Valentino Picone ha spiegato durante la stessa conferenza stampa che “Incastrati” era concepito per il piccolo schermo e che il formato seriale si adattava meglio alla storia rispetto a un film destinato alle sale. La trama della serie, ricca di riferimenti al genere crime e alla passione del personaggio di Salvo per le serie tv, avrebbe reso difficile condensarla in un lungometraggio.

Il futuro di Ficarra e Picone con la fine della serie tv

Nonostante la fine di “Incastrati” su Netflix, Ficarra e Picone hanno annunciato che torneranno al cinema con un nuovo film previsto per il periodo natalizio di quest’anno. Tuttavia, non escludono la possibilità di continuare a lavorare su serie tv in futuro, affermando di essere aperti a nuove storie e opportunità nel mondo televisivo.