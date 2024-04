Hercai – Amore e vendetta, dove è stato girato? Quante stagioni sono?

Hercai – Amore e Vendetta è un serial drammatico turco che ha fatto impazzire il pubblico. “Hercai – Amore e vendetta” è solo l’ultimo titolo di una serie di successi nel panorama delle dizi, le serie televisive turche. Negli ultimi anni, il pubblico ha seguito con fervore produzioni di tante altre soap di origine turca (come “Terra Amara”, “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”). Non ci resta che andare a vedere l’ambientazione (ovvero dove è stata girata) e quante stagioni sono in totale.

Stagioni ed episodi di Hercai – Amore e Vendetta

Il serial televisivo turco “Hercai – Amore e vendetta” è composto da 69 episodi suddivisi in tre stagioni e trasmesso su ATV dal 15 marzo 2019 al 25 aprile 2021. Basato sull’omonimo romanzo della scrittrice turca Sümeyye Ezel, ha conquistato un vasto pubblico con la sua trama avvincente e ricca di colpi di scena. Precisiamo che tutte e tre le stagioni ad oggi sono inedite in Italia. La messa in onda a partire dalla prima infatti avverrà a partire dal 15 Aprile su Real Time.

La storia di Reyyan e Miran e il turbine di eventi e pericoli

La protagonista, Reyyan, è la nipote del potente patriarca Nasuh ?ado?lu, ma non ha mai ricevuto affetto dalla famiglia se non da sua madre, suo padre e sua sorella minore. Nasuh, crudele e severo, la tratta con disprezzo perché non è sua nipote biologica. La sua vita cambia quando incontra Miran, erede della famiglia Aslanbey, determinato a vendicare la morte dei suoi genitori.

L’incontro tra Reyyan e Miran scatena una serie di eventi che coinvolgono entrambe le famiglie, rivelando oscuri segreti e misteri sepolti nel passato. I due protagonisti si trovano coinvolti in un rapporto tormentato e complesso, combattuti tra l’amore e il desiderio di vendetta.

Riprese ed ambientazione della serie tv

Gran parte delle riprese sono state effettuate a Midyat, la città dove è ambientata la storia. Altri set includono Istanbul, Diyarbakir e Sanliurfa, contribuendo a creare l’atmosfera suggestiva e autentica della serie.