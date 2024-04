Vladimir Luxuria, quanto guadagna alla guida de L’Isola dei Famosi? Il cachet per l’edizione 2024

Vladimir Luxuria, figura celebre della televisione italiana, si prepara a un significativo aumento di stipendio grazie alla sua nuova posizione di conduttrice nell’edizione 2024 de “L’Isola dei Famosi”. Dopo aver ricoperto varie cariche nel programma, dalla concorrente all’opinionista, Luxuria ora otterrà un compenso notevolmente superiore rispetto alle sue esperienze passate nel reality show ambientato in Honduras. Ma a quanto ammonta?

Vladimir Luxuria e la decisione di Mediaset

Il passaggio da opinionista a conduttrice ha segnato una decisione rilevante da parte degli alti dirigenti di Mediaset, che hanno puntato su di lei dopo gli anni di conduzione di Ilary Blasi. Questa promozione rappresenta un notevole aumento del suo compenso, potenzialmente quadruplicando quello dell’anno precedente.

Il compenso della presentatrice

Quanto esattamente percepirà Vladimir Luxuria nel suo nuovo ruolo? Secondo fonti vicine al programma, la conduttrice potrebbe guadagnare fino a 30.000 euro a puntata. Considerando le dieci dirette previste, il suo compenso potrebbe raggiungere la considerevole somma di 300.000 euro per l’intera stagione.

Questo aumento rappresenta un significativo balzo rispetto ai guadagni che Luxuria ha ottenuto in passato come opinionista, stimati intorno ai 7.000 euro a puntata, portando il suo totale a circa 70.000 euro per l’intera edizione. Tale confronto evidenzia la notevole differenza economica tra i due ruoli all’interno dello show.

La Scelta di Vladimir di prendere parte alla nuova edizione del reality

La decisione di affidare la conduzione de “L’Isola dei Famosi” a Vladimir Luxuria ha suscitato interesse sia dal pubblico che dalla dirigenza dell’azienda. Grazie alla sua esperienza nel programma, inclusa una vittoria nella prima edizione del 2008, Luxuria risulta una scelta naturale per questo ruolo. Inoltre, la sua capacità di dare spazio alle storie dei naufraghi, anziché concentrarsi solo su discussioni e dinamiche, promette di portare una ventata di freschezza al programma. Il consenso del pubblico ha dato la possibilità alla rete Mediaset di decidere con molta più serenità sul da farsi.