L’Eredità 24 aprile 2024, Bernardo alla prima ghigliottina non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 24 aprile 2024 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità il giovanissimo Bernardo, 21 anni.

Il campione s’è ritrovato alla sua prima ghigliottina a concorrere per la cifra di 21.250 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Occhi

Dito

Enrico Ruggeri

Sapone

Stelle

Dopo il canonico tempo di riflessione il campione odierno ha scritto sul proprio cartoncino posto sul lingotto la parola Lavare.

Ma non era Lavare la parola scelta dagli autori ma Polvere.

Queste le spiegazioni circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono le parole del padrone di casa Marco Liorni).

Polvere negli Occhi è un modo di dire “non mi vuole fare vedere le cose come stanno”.

Dito di Polvere, che indica il momento che si deve necessariamente pulire.

Enrico Ruggeri – Polvere, è una canzone del cantautore meneghino ex Punk.

Sapone in Polvere è una forma per presentare il sapone (che non sia liquido o solido).

Polvere di Stelle – è un film con Monica Vitti e Alberto Soldi.