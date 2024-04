Finché morte non ci separi, come finisce? Esiste un sequel? Trama e spiegazione del finale

Nel 2019 esce il film “Finché Morte non ci Separi”, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Andiamo a scoprire trama e finale del film, nonchè quali sono le voci di corridoio circa la possibilità di un sequel.

La trama del film Finché Morte non ci Separi

La storia inizia con due fratelli, Alex e Daniel Le Domas, che aiutano un uomo di nome Charles a fuggire, solo per vederlo ucciso dal resto della famiglia. Trent’anni dopo, Alex ritorna a casa con la sua fidanzata Grace per sposarsi. Durante il matrimonio, Grace viene introdotta alla famiglia Le Domas, incontrando il patriarca Tony, sua moglie Becky e gli altri membri della famiglia. La tradizione della famiglia coinvolge un gioco che deve essere giocato da tutti i nuovi membri, scelto da una misteriosa scatola lasciata da un benefattore sconosciuto.

Grace, scettica ma divertita, pesca casualmente la carta del gioco “nascondino”. Ignara del pericolo, scopre che il gioco implica che tutti i membri della famiglia devono ucciderla prima dell’alba, altrimenti moriranno tutti. Inizia così una notte di terrore mentre Grace cerca disperatamente di sopravvivere.

Verso il finale, Grace riesce a fuggire temporaneamente e, nel caos, svela il piano di Daniel di avvelenare la famiglia. Una serie di scontri mortali si svolgono, culminando con Grace che causa un incendio e uccide diversi membri della famiglia durante una colluttazione. Alla fine, Alex si trova diviso tra la fedeltà alla sua famiglia e l’amore per Grace.

Il finale inaspettato

Quando arriva l’alba e nessun evento sovrannaturale si verifica, i membri della famiglia iniziano a dubitare delle loro credenze. Tuttavia, Helene, determinata a completare il rito, attacca Grace con un’ascia. In un colpo di scena, Helene esplode, seguita dagli altri membri della famiglia, lasciando Grace sola a sopravvivere all’incendio che ha causato.

Il film si conclude con Grace, visibilmente provata, che lascia la casa in fiamme e si siede sulle scale. Mentre arrivano i soccorsi, Grace si accende una sigaretta e, quando le viene chiesto cosa sia successo, risponde semplicemente “parenti”.

Sequel in arrivo?

I registi di “Finché morte non ci separi” confermano che il sequel è in fase di definizione, con una sceneggiatura già pronta. Nonostante non sia ancora stata data conferma ufficiale, sembra che il progetto sia ancora vivo. Il successo del primo film, con un incasso di 57 milioni di dollari su un budget di 6 milioni, ha contribuito alla volontà di continuare la storia. Tuttavia, resta incerto se Samara Weaving tornerà nel ruolo di Grace. Possibili ipotesi sulle direzioni della trama includono un cambio di scenario e personaggi, mantenendo la struttura del gioco e della maledizione delle prime nozze. Resta da vedere quando verrà dato il via libera definitivo alla produzione del sequel.