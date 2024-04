Blind War come finisce? Spiegazione del finale e trama del film cinese

Per gli amanti della cinematografia cinese Blind War è una di quelle pellicole che merita attenzione. Diretto da Suiqiang Huo, si tratta di un film del 2022 che ha catturato io consenso del pubblico cinese e non, oltre che per la sua azione spettacolare anche per la storia a dir poco avvincente.

Si tratta di un film che testimonia la vivacità e l’innovazione del mercato cinematografico cinese, specialmente nel genere action, con una ricca tradizione di film dinamici e intensi. Ecco cosa sappiamo di trama e finale

La trama di Blind War

Il protagonista della storia si chiama Dong Gu, interpretato da Andy On, I. ex capitano dell’unità SWAT che perde la vista a seguito di una missione fallita. Nonostante la perdita della vista, Dong Gu non si arrende alle avversità. Quando riceve notizie inquietanti sul ritorno del suo acerrimo nemico che minaccia la sicurezza della sua unica figlia, Dong Gu si immerge in un percorso di auto-superamento per proteggere la sua famiglia.

Il finale del fil e la sua spiegazione

Tra una peripezia ed un’altro, il culmine del film viene raggiunto proprio nella scena finale carica di tensione e azione drammatica. Dong Gu, nonostante la sua disabilità visiva, infatti, dà prova della sua straordinaria forza interiore e capacità di adattamento. Con il suo acuto senso dell’udito, riesce a battere uno ad uno tutti i suoi nemici in una serie di combattimenti coreografati.

Alla fine, Dong Gu riesce a sconfiggere gli avversari e a salvare sua figlia, mostrando che anche privo della vista, è ancora un eroe capace di proteggere e ispirare.

La spiegazione sembra ovvia: un amore così grande come quello che lega un genitore e un figlio diventa il gancio traino per il coraggio e per la forza di superare tutti gli ostacoli che vengono messi davanti alla propria vita.