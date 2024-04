Baby Reindeer è basato su una storia vera: scatta su Internet la ricerca alla stalker Martha

La serie “Baby Reindeer”, creata da Richard Gadd e diretta da Weronika Tofilska, ha riscosso un notevole successo, ispirandosi alla storia vera del comico Richard Gadd e della sua stalker. Il pubblico si è appassionato alla trama avvincente e allo sconcertante racconto di eventi realmente accaduti.

Trama e finale della serie Baby Reindeer

La serie racconta la storia di Donny, alter ego di Richard Gadd, un comico scozzese che si trasferisce a Londra per perseguire il suo sogno di diventare stand-up comedian. Qui, Donny incontra Martha, una donna con atteggiamenti sempre più inquietanti che inizialmente sembrava essere solo una fan entusiasta. Tuttavia, la situazione si complica quando Martha inizia a comportarsi in modo ossessivo, mettendo a rischio la sicurezza di Donny e della sua famiglia. Ai comportamenti sempre più ossessivi (e violenti) di Martha si sovrappongono le complicate vicende di Donny, tra uno scrittore / autore che – promettendogli un futuro nel mondo dello spettacolo – abusa di lui sotto effetto di droghe e una donna trans di cui si innamora ma con cui non ha il coraggio di stare apertamente (per lo stigma sociale connesso).

Nel finale della serie (un finale che rimane comunque aperto al di là del breve riassunto che ne facciamo) la Martha di finzione viene arrestata dopo aver minacciato qualcuno in un messaggio vocale, suggerendo una condanna e un ordine restrittivo. Tuttavia, la vera identità e il destino della stalker rimangono sconosciuti, poiché la serie ha romanzato alcuni aspetti della storia per scopi narrativi.

La storia vera della stalker

La serie è basata sulla vera esperienza di Richard Gadd, che ha ricevuto migliaia di email, messaggi vocali e lettere da parte della sua stalker nel corso di quattro anni e mezzo. Tuttavia, Gadd non ha mai rivelato pubblicamente l’identità della sua stalker, proteggendo così la sua privacy.

Dove è finita la vera stalker?

Da quando lo show di Netflix è andato in onda all’inizio di questo mese, gli internauti hanno provato a scoprire la vera identità dello stalker di Richard Gadd, alias la Martha della serie.

Onde evitare ripercussioni negative, dopo qualche accusa volata qui e lì, un avvocato ha invitato tutti ad evitare inutili ricerche. Per dissuadere i fan ha spiegato delle conseguenze dell’accusare ingiustamente persone di crimini così gravi.

Lo stesso Gadd ha rilasciato una dichiarazione in cui invita le persone a non improvvisarsi investigatori: “Per favore, non speculate su chi potrebbero essere le persone della vita reale. Non è questo lo scopo del nostro spettacolo. Tanto amore, Richard xx”.