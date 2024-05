NonSoloTv intervista il make up artist Christian Marconi: “La tendenza è “beauty skinification”, esaltare la pelle”

Christian Marconi è un giovane talento nel campo del make-up e content creator nel mondo della bellezza, originario di un piccolo paese nelle campagne cremasche. Nonostante le sue radici rurali, ha seguito la sua passione per il trucco abbandonando un percorso iniziale nell’istituto tecnico agrario per frequentare un’accademia di formazione per make-up artist a Milano.

La sua determinazione e il suo talento lo hanno portato a collaborare con prestigiose riviste di moda, dove ha dimostrato la sua abilità nel trasformare volti e creare vere opere d’arte attraverso il make-up. Parallelamente, ha condiviso la sua passione sui social media, diventando un punto di riferimento per la community beauty grazie ai suoi consigli, tutorial e al suo approccio autentico.

Noi di Nonsolo.tv abbiamo avuto il privilegio di intervistare Christian al palazzo Gnudi a Bologna, dove ha tenuto una masterclass aperta al pubblico, condividendo con noi la sua storia e i suoi segreti del mondo della bellezza e del make up.

K: Raccontaci un po’ di te e soprattutto cosa hai realizzato questa sera?

C: Io sono Christian Manzoni, truccatore professionista e beauty content creator e lavoro principalmente a Milano nel settore fashion e moda. Ho tenuto una masterclass a Bologna, in collaborazione con Estee Lauder Italia e ho realizzato questo make up super luminoso, glam e soft sulla nostra modella Paola Torrente.

K: Quindi una tendenza di make up naturale ma non troppo. E’ un trend di quest’anno su Tik Tok?

C: Esattamente. Stiamo sempre andando nella direzione della “beauty skinification” nell’esaltare e nell’uniformare la pelle, senza però appesantirla senza però farla sembrare secca e pesante. Questo mi piace tantissimo perché anche da truccatore amo mantenere l’effetto idratato, glow e leggero della pelle, che deve sembrare truccata ma allo stesso tempo struccata e questo è un piccolo segreto.

K: Per quanto riguarda la tendenza labbra contornate molto più scure rispetto al resto un po’ anni ’90 anche tra ragazzine molto giovani. Cosa ne pensi?

C: Quello è un discorso di social media, interazioni e modelli di riferimento, che magari le ragazzine prendono. Poi giusto o sbagliato, bello o brutto non sta a me decidere. A me personalmente piace ingrandire l’arcata di cupido per seguire il naturale contorno delle labbra e in questo modo si crea tridimensionalità ma non si va a fare un effetto gonfio. Ci sta “sbordare” leggermente i contorni però nei limiti e soltanto in alcune zone, perché se si sta nella zona centrale delle labbra, geometricamente la bordatura la si rende più alta e questo l’ho realizzato anche nella masterclass.

K: Anche lo strobing, quindi luce con illuminante e niente più conturing?

C: Si, apportare luce allo zigomo con l’illuminante e ultimamente anche il blush va tantissimo. Il conturing, direi, più lato bronzing quindi l’utilizzo della terra calda, che la stiamo un po’ abbandonando, ma è sempre un must have in estate. Ad esempio, alle mie amiche la passo su tutto il viso, ecco per loro è fondotinta ma per me no assolutamente! Posso dire che il conturing con la terra fredda è una tecnica che va a dare definizione allo zigomo e porta tridimensionalità, che successivamente possiamo dare luce anche con un illuminante perlato, satinato, glitterato come più ci piace.

K: Per quanto riguarda le donne un po’ avanti con gli anni, cosa consigli?

C: Il mio segreto: è usare poco trucco. Insomma, non c’è bisogno di strafare, poi si vede bene ma se è un discorso televisivo e fotografico è un conto, ma tutti i giorni, vale assolutamente la semplicità soprattutto al mattino. Poco di tutto anche per il make up e si vede che perfeziona e fa molto di più effetto rispetto a un trucco super pesante, che magari ristruttura tutto daccapo però si vede tantissimo che si è finte! E quindi, mi piace soprattutto mantenere la naturalezza nella base e la morbidezza della pelle.

K: Come vedi la bellezza in futuro?

C: Vorrei che si sdoganasse un po’ il fatto della chirurgia estetica, perché, siamo abituati a vedere chi va nei saloni televisivi, che ci fanno vedere una bellezza molto finta e strutturata proprio perché bisogna spettacolarizzare questa pratica. In realtà, i chirurgi di cui alcuni sono bravi e sanno anche dire di no ad alcuni interventi, ma al lato prevenzione e curativo e distensivo lo consiglio davvero tanto e spero in una bellezza sempre più pulita e armoniosa. Quindi, per me è la questione armonia che fa la differenza.

K: Dove possiamo seguirti?

C: Mi trovate su Instagram come Christian Manzoni e su Tik Tok (se siete interessati) sempre con nome e cognome e nulla. Grazie mille a tutti!