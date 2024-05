Chi è Baby Lasagna dell’Eurovision 2024 e perché di chiama così?

Ecco chi è Baby Lasagna dell’Eurovision sono contest e perché ha questo nome

Baby Lasagna, pseudonimo del talentuoso e stravagante cantautore croato Marko Purisic, sta per incantare il pubblico dell’Eurovision Song Contest 2024 con il suo brano irresistibile “Rim tim tagi dim”. Ma perché questo nome così singolare? La risposta risiede in una curiosa interpretazione dell’espressione “Baby Lasagna”.

Nato a Umago, in Istria, nel 1995, Marko ha coltivato la passione per la musica sin dall’adolescenza, distinguendosi come chitarrista nella rock band Manntra. Tuttavia, è solo nel 2023 che decide di intraprendere la sua avventura da solista, adottando il nome d’arte Baby Lasagna. E il successo è stato immediato.

Ma da dove nasce questo stravagante pseudonimo? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ha nulla a che fare con il celebre piatto italiano. In realtà, “Baby Lasagna” è un termine in inglese che fa riferimento a una caratteristica piuttosto insolita: la pelle cadente e rugosa sulla pancia di una donna dopo il parto, che assomiglia alla vista di una fetta di lasagna di lato. Questa singolare interpretazione si sposa perfettamente con la personalità unica e distintiva del cantautore croato.

Il brano “Rim tim tagi dim” non solo cattura l’immaginazione con il suo titolo evocativo, ma racconta anche una storia affascinante. La canzone narra le vicende di un uomo che lascia la campagna per la frenesia della città, incorporando elementi di folklore e tradizione locale. Con il suo ritmo coinvolgente e la sua melodia contagiosa, è destinata a diventare uno dei tormentoni di questa edizione dell’Eurovision.