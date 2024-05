Chi è Raffaele Acampora? Tutto per mio figlio è basato su una storia vera?

Il film televisivo Tutto per mio figlio, diretto da Umberto Marino, sarà trasmesso su Rai 1 in prima serata alle 21:30. Per chi preferisce lo streaming, il film sarà disponibile anche su RaiPlay. La durata della pellicola è di circa 100 minuti. Il protagonista è Raffaele Acampora: chi sarà questo personaggio che ci terrà compagnia nella prima serata Rai? Ecco cosa sappiamo.

La Trama di Tutto per mio figlio

Raffaele Acampora, interpretato da Giuseppe Zeno, non è un personaggio illustre come un magistrato o un giornalista, ma un uomo comune con una famiglia da proteggere. Vive in Campania, precisamente a Pesconormanno, e il suo quotidiano è segnato dalle oppressioni della camorra. Raffaele è un allevatore che, nonostante le difficoltà, si impegna duramente per il suo lavoro. Tuttavia, quando il racket criminale colpisce anche il suo settore, decide di reagire fondando un sindacato e ribellandosi alla mafia locale.

La Storia Vera dietro al film con Giuseppe Zeno

Il film si ispira liberamente alla vicenda di Federico Del Prete, sindacalista del Sindacato Nazionale Ambulanti nelle province di Caserta e Napoli, ucciso nel 2002. Del Prete si era ribellato alla criminalità organizzata e aveva contribuito all’arresto di alcuni membri della camorra, prima di essere assassinato.

Il Cast completo del film

Nel cast del film Tutto per mio figlio troviamo:

– Giuseppe Zeno nel ruolo del protagonista, appunto Raffaele Acampora.

– Antonia Truppo veste i panni di Anna

– Tosca D’Aquino è Carla

– Massimiliano Rossi nel ruolo di Domenico Fierro

– Roberto De Francesco nel ruolo di Agostino Innaurato

– Ernesto Mahieux veste i panni di Aniello

– Bruno Torrisi nel ruolo del maggiore Basile

– Fabio De Caro nel ruolo di Maturo

– Vincenzo Zampa veste i panni di Sergio De Luca

– Nello Mascia nel ruolo del padre di Raffaele

– Giuseppe Pirozzi sarà invece nel ruolo di Peppino Acampora

– Mimmo Mancini nel ruolo del consigliere comunale Rea.