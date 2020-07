Uomini e Donne, Laura Molina svela: “Tornerei in televisione se…”

Laura Molina tornerebbe in televisione? Ecco cosa ha detto l’ex corteggiatrice

A distanza di tempo si torna a parlare di Laura Molina, divenuta nota in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi.

Sono passati quattro anni dal suo percorso vissuto a Uomini e Donne, Gianmarco Valenza l’aveva scelta ma la loro storia d’amore dopo il programma non è durata a lungo. Poco dopo aveva iniziato una relazione con Alessandro Basile, altro volto noto della trasmissione, nemmeno la loro relazione ha funzionato. Ad oggi l’ex tronista è ancora single, spera però di trovare l’uomo giusto e metter su famiglia.

In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine la Molina ha svelato di essere oggi molto felice, dopo aver partecipato alla trasmissione è tornata a dedicarsi al suo lavoro nel mondo della moda, ad oggi fa la PR ed è anche molto seguita e amata sui social come influencer.

Laura Molina dopo Uomini e Donne si è allontanata molto dalla televisione, a quanto pare qualche proposta è arrivata ma non è più tornata sul piccolo schermo. In merito a ciò ha detto: “Non sono una di quelle ragazzine di 20 anni con il pallino per il piccolo schermo. Sono un’influencer e un lavoro ce l’ho.

L’ex corteggiatrice ha poi concluso dicendo: “Tornerei in televisione se mi dessero l’opportunità di partecipare a una trasmissione in cui possa essere me stessa, in cui possa farmi conoscere per quella che sono, ma non ho il desiderio di fare televisione a tutti i costi. Ci penserei solo qualora mi proponessero un format interessante in cui possa mettermi in gioco come piace a me.”

Sara Fonte

