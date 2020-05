Il velocissimo ritorno di Sonic e questa volta piace a tutti

E’ uscito finalmente il nuovo trailer dedicato al film sul porcospino più veloce del mondo, Sonic, produzione che era stata già trattata su questo giornale, andando incontro a numerose critiche, il motivo? L’aspetto del protagonista.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!



E seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui

Sonic nel primo trailer era completamente diverso rispetto alla versione del capolavoro SEGA, risultando essere una creatura inquietante e completamente diversa rispetto agli standard che tutti i giocatori conoscono e che amano alla follia.

La Paramount ha deciso di cambiare completamente il look di Sonic, rendendolo praticamente uguale a come se lo erano immaginati i fan del porcospino blu, il quale finalmente può tornare a correre a mettere i bastoni tra le ruote al crudele e folle Doctor Eggman, il quale sarà interpretato dal mitico Jim Carrey (Ace Ventura/The Mask).

Ciò che ha fatto la Paramount è stato qualcosa di straordinario per quanto concerne il rapporto tra una casa produttrice di qualsiasi entità e il proprio pubblico. I fan hanno utilizzato i social media per decidere qualcosa, in maniera veemente, ma anche creativa, riuscendo a strappare più e più sorrisi.

Questo è davvero il potere di Internet, ovvero quello di dare a tutti la possibilità di parlare e di dire la propria, in maniera corretta e mai offensiva e complimenti alla Paramount per quanto riguarda l’aver ascoltato i propri utenti.

Lorenzo Carbone