Abbiamo perso Marco Polo? Il problema Almamedia

Di recente, a partire dal 7 gennaio, sembra che i canali del gruppo digitale Almamedia: Alice, Marcopolo TV, Case Design Stili e Pop Economy stiano avendo notevoli problemi di ricezione.

In tutta Italia, questi canali, particolarmente apprezzati da una fascia di persone estremamente variegato, si sta lamentando di come questi quattro canali siano spariti da ogni tipo di ricevitore, sia digitale che terrestre, ma le brutte notizie non finiscono qui.

Fare la resincronizzazione dei canali purtroppo è perfettamente inutile e anche cercare di vedere i canali via streaming è perfettamente inutile, visto che anche lì la situazione non è migliore.

Il gruppo Almamedia ha scritto su Facebook che:

Cari telespettatori, i nostri Canali torneranno in onda il prima possibile. Stiamo cambiando le frequenze per adeguarci ai nuovi parametri di distribuzione.

Ci scusiamo per l’interruzione! Sembra che di recente, il servizio streaming stia cominciando a ripartire, seppur a stentoni, inoltre sembra che Marcopolo Tv si sia trasferito sul canale 222 del digitale terrestre, sebbene sembra che il processo non sia particolarmente veloce, visto che ci sono stati numerosi riscontri opposti inerenti questo fatto. Come sempre, noi di Nonsolo.tv vi terremo aggiornati su qualsiasi cambio di programma e se questi quattro canali così apprezzati torneranno il prima possibile.

Lorenzo Carbone