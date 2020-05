Coronavirus, niente pubblico per ‘Le Iene’ e ‘Live – Non è la d’Urso’, in onda da Cologno Monzese

Il Coronavirus cambia il normale corso di due programmi televisivi Mediaset.

Tanto ‘Le Iene’ quanto ‘Live – Non è la d’Urso’, andranno in onda senza pubblico.

I due programmi trasmettono dagli studi di Cologno Monzese, a Milano, nel centro del focolaio del virus che sta scatenando una vera e propria (e discretamente immotivata) psicosi.

Stamane è stata diramata un’ordinanza regionale che contempla la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico: per questo motivo i responsabili dei due programmi hanno deciso di fare a meno del pubblico.

L’annuncio è arrivato attraverso i social dei due programmi (e vi riportiamo i post in questione di seguito):