Le principali serie Tv in uscita a Marzo 2020 – VIDEO

Termina anche Febbraio, quest’anno durato un giorno in più.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!



E seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui

Siamo nell’anno bisestile e che sia un anno discretamente funesto alcuni lo hanno notato più di altri: gli abitanti di Lombardia e Veneto, per esempio, che hanno dovuto fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

In compenso, però, ci sono le serie TV che possono farci compagnia, qualora vogliamo (o dobbiamo) rimanere barricati in casa.

Per questo motivo vi offriamo il classico appuntamento di recap con il nostro amico Spacciatore Seriale (cliccando qui potete raggiungere il suo profilo Instagram) che ci introdurrà tutte le serie in uscita in questo mese.

In coda al video, come sempre, l’elenco delle uscite per avere una visione d’insieme (giorno per giorno, piattaforma per piattaforma).

Ma prima, godetevi il video con il nostro amico Spacciatore Seriale che ci fornisce ancora una volta il migliore dei riassunti possibili delle uscite di questo mese.

(Il video sarà disponibile tra una settimana – causa problemi tecnici).

Marzo 2020, le principali serie tv in uscita

Data: “Titolo” – Numero stagione (Canale / Piattaforma)

6 marzo: “Amazing Stories” – Prima stagione (Apple TV)

9 marzo: “Il Commissario Montalbano” – Quattordicesima stagione (Rai 1)

13 marzo: “Yellowstone” – Prima stagione (Sky Atlantic)

16 marzo: “Westworld” – Terza stagione (Sky Atlantic)

16 marzo: “Shameless” – Decima stagione (Mediaset Premium)

20 marzo: “The Letter For The King” – Prima stagione (Netflix)

28 marzo: “Will & Grace” – Undicesima stagione (Mediaset Premium)

31 marzo: “The Mandalorian” – Prima stagione (Disney +)