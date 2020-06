Enrico Papi gay? L’intervista ad un ballerino di Sarabanda alimenta nuovamente le voci

Come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, anche di Enrico Papi si è ipotizzato fosse gay.

Dal canto suo, il conduttore non ha mai dato tanto peso alle voci e una volta – come riporta Liberoquotidiano (che ha riportato a sua volta l’intervista che vi proponiamo di seguito) – ha commentato le voci con un secco: “E allora?”.

A distanza di tempo, un’intervista a Valerio Pino – che ai tempi di Sarabanda faceva parte del corpo di ballo – è tornata ad alimentare le voci.

Giacché, a suo dire, tra i due ci sarebbero stati “sguardi pieni di desiderio carnale ed ormoni infuocati”. Tanto che: “Facevamo l’amore con gli occhi”.

Un amore non solo carnale, da parte di Valerio: “E poi oggi posso confermarlo, ero innamorato di Enrico Papi”.

Queste le dichiarazioni per intero del ballerino: “C’era un’intesa speciale tra di noi, fatta di sguardi pieni di desiderio carnale e ormoni infuocati… facevamo l’amore con gli occhi. Per sei mesi ci vedevamo quasi tutti i giorni… è mancato poco che finissi nel suo camerino, sarebbe successo il delirio”, ha concluso, per poi spigeare che col tempo quella cotta gli è passata. Enrico Papi che dice?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui