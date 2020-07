Belen Rodriguez e Stefano De Martino, quarantena: “Secondo figlio? Ci proviamo”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno provando ad avere un altro figlio? Ecco cosa ha rivelato la showgirl

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La nota ed amata showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da ieri 1 aprile, ha parlato di come stiano andando le cose con De Martino durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Nonostante il momento delicato, i due stanno affrontando bene la quarantena, sono felici quando sono da soli a casa. In merito a ciò la Rodriguez ha rivelato: “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino riescono spesso a ritagliarsi un po’ di tempo per stare da soli. La modella argentina ha infatti detto: “Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri”.

I due stanno pensando di avere un altro figlio? A questa domanda Belen ha risposto: “A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”.

Belen Rodriguez ha fatto sapere che Stefano compie spesso gesti romantici nei suoi confronti. In merito a ciò ha concluso dicendo: “Ieri, Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose e mi ha preparato la colazione”.

Sara Fonte

