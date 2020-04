Paolo Bonolis diventa nonno per la prima volta: la figlia Martina è in dolce attesa

Paolo Bonolis a settembre diventerà nonno per la prima volta, la figlia Martina è in dolce attesa

Paolo Bonolis diventerà nonno per la prima volta a settembre, la figlia Martina è incinta del suo primo figlio. Lei è la secondogenita del noto ed amatissimo conduttore, nata dal suo primo matrimonio con la psicologa Diane Zoeller.

Martina Bonolis ha sposato l’attore comico Tito Garza lo scorso novembre, dopo le nozze i due sono pronti a diventare genitori per la prima volta. La figlia del conduttore vive a New York, a differenza del padre non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione, è una psicologa come la madre.

La gravidanza è stata annunciata sui social dal marito di Martina, anche la Bonolis ha postato una sua foto dove mostra il pancione per rivelare a tutti di essere in dolce attesa. Nella didascalia del post la figlia del conduttore ha scritto: “Sto indossando una tuta premaman perchè la nascita di Baby Garza è prevista per settembre e anche perché sono una contadina incinta! Congratulazioni a Tito Garza per avermi messo incinta! Ottimo lavoro!”

Paolo Bonolis ha un bellissimo rapporto con i suoi figli, in più occasioni ha fatto sapere di essere fiero e orgoglioso di loro. In una recente intervista, parlando della figlia Martina ha detto: “È molto creativa, scrive per il teatro, aiuta bambini e donne con traumi. È molto speciale”.

Il noto conduttore a settembre si recherà sicuramente a New York per conoscere il suo primo nipote, sperando però che l’emergenza Coronavirus sia solo un brutto ricordo e non gli impedisca di raggiungere la figlia.

Sara Fonte