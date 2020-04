Giocare a tennis in tempi di quarantena: ecco l’idea tutta italiana

Questa quarantena sta mettendo a dura prova gli italiani, e un po’ in generale le persone nel mondo. Tutti bene o male ci siamo ritrovati a dover fronteggiare il divieto di passeggiare, fare sport, uscire, andare al mare e così via. I più furbi però hanno provato a mettere in piedi delle idee più originali per cercare di sopperire alle giornate lunghe ed interminabili che bisogna affrontare giorno dopo giorno. Come il giocare a tennis a distanza, con una ringhiera a fare da rete.

L’idea Italia del giocare a tennis a distanza

Un video postato su Twitter ha messo in evidenza una furba idea per poter giocare a tennis pure stando distanti. In questo file multimediale caricato sui sociali so vede una ragazza vestita in tenuta sportiva che impugna una racchetta e che si accinge a battere la palla. Ma dove finisce il colpo battuto? Seguendo con attenzione il movimento della palla, appare ben evidente che dall’altro lato, sul terrazzo dell’edificio limitrofo c’è un altro giocatore, pronto a rispondere alla battuta.

Giocare in due a distanza di edificio

Un’idea a dir poco originale che ha consentito alla giovane, e al suo compagno (o compagna) di gioco di approfittare della bella giornata calda primaverile per respirare un po’ di aria pulita. Pare comunque che il match di tennis si sia tenuto in Liguria, a Finale Ligure, e la partita ha visto protagoniste Vittoria Oliveri e Carola Pessina.