Umberto Smaila: “I virologi guadagneranno il triplo mentre noi rimarremo disoccupati”

Sono parole che hanno fatto discutere quelle di una icona degli anni ’80 e ’90 come Umberto Smaila, in collegamento stamne con ‘Mattino Cinque’.

Queste le parole di Umberto Smaila che – a fronte di un giusto messaggio di allarme legato al comparto dello spettacolo – muove una critica nei confronti dei cosiddetti esperti di cui non se ne capisce una ragione:

“Tutto il comparto dello spettacolo è assolutamente fermo. Mentre gli esperti, i virologi, gli infettivologi, lavoreranno il doppio o il triplo e guadagneranno tre volte il loro stipendio, c’è gente come noi che rimarrà disoccupata per tanti mesi. A meno che non ci venga dato un aiuto, una mano, soprattutto per quel che riguarda le limitazioni che ci vengono poste in maniera drastica in questo momento”.