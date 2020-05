Chi è Daniela Collu: biografia, vita privata e curiosità

Daniela Collu, in arte “Staizitta” è tra le presentatrici più amate in radio e in tv. Non solo è bella e simpatica ma anche molto talento. Talento che l’ha fatta entrare nel cuore degli italiani. In attesa di vederla tra gli ospiti del programma Revolution, storie dal futuro, scopriamo qualcosa di più su lei.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!



E seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui

Gli esordi

Classe 1982, Daniela è una romana verace. Subito dopo la laurea in Storia dell’arte entra nel mondo della tv. Esordisce con Aggratis, insieme a Fabio Canino e Chiara Francini come opinionista. L’anno seguente conquista la radio, e affianca Gianluca Neri nel programma Share su radio 2. Il suo è un via vai dalla televisione: è protagonista del programma Extrafactor insieme a Mara Maionchi e Davide Camicioli e poco dopo viene persino scritturata come autrice del Grande Fratello.

Il ritorno in radio

Il suo amore per la radio porta di nuovo a Radio2 per condurre con Costantino D’Orazio il programma Bella Davvero. Nel frattempo è nel team di autori del programma Stato Civile – L’amore è uguale per tutti su Rai 3.

Viene ancora richiamata ad Extrafactor insieme alla Maionchi e a Elio. Ormai dal 2017 è al timone di The Real in onda su TV8 insieme in compagnia di un team tutto al femminile. Con lei sono infatti Filippa Lagerbäck, Marisa Passera, Barbara Tabita e Ambra Romani.

Da quattro anni compare fissa come opinionista nel programma comico di Rai 2 Sbandati.

Vita privata

Per quel che concerne invece la vita privata Daniela mantiene il massimo riserbo. In molti pensano sia single, ma se non lo è sa tenere ben nascosto dai riflettori il suo partner.