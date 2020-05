Hightown prima stagione: trama, anticipazioni e cast

A partire d domenica 17 maggio su Starzolay andrà in onda il primo degli otto episodi del thriller Hightown. Scopriamo insieme anticipazioni della trama e del cast di questa nuova serie avvincente disponibile sulla piattaforma on demand in Italia.

La trama

Ambientata a Cape Code, la storia segue il percorso di una don a che sta cercando di rimettersi in sesto, e la cui vita si intreccia con una indagine di omicidio. Jackie Quiñones fa l’agente del National Marine Fisheries Service, che si dà ad una vita fatta di party e sregolatezze, resta sconvolta dal ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia. Ovviamente, un’altra vittima dell’epidemia di oppiacei che ha colpito il Cape Cod. Questo episodio la convince a dover cambiare stile di vita, oltre ad indurla verso un senso investigativo non di poco conto. A voler evitare che si immischi negli affari della polizia il Sergente Ray Abruzzo, che opera nell’Unità Antidroga Interagenzie di Cape Cod.

I due indagano senza riuscire a venire a capo del caso, intrecciando le loro investigazioni con le vite di molte persone coinvolte, perdendo di vista il primario obiettivo.

Cast di Hightown: attori e personaggi

Per quel che concerne attori e cast in generale, i personaggi che vedremo hanno visi molto noti:

Monica Raymund interpreta Jackie Quiñones,

James Badge Dale è il Sergente Ray Abruzzo

Riley Voelkel (Freya di The Originals)

Shane Harper (Code Black),

Amaury Nolasco (Sucre di Prison Break),

Atkins Estimond (The Resident)

Dohn Norwood (Mindhunter).

