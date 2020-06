Che fine ha fatto Sara Tommasi, dal successo agli eccessi e alla rinascita (con brano dance – Vis a Vis)

Nuovo capitolo della rubrica Che fine ha fatto per parlare di una showgirl che ha vissuto sulla cresta dell’onda gli anni ’00 e che ha provato a riciclarsi in varie maniere nel corso del tempo.

Parliamo di Sara Tommasi, showgirl ed ex modella classe ’81.

Nata a Narni, in provincia di Terni, la Tommasi ha iniziato la propria carriera televiva come valletta al Paolo Limiti Show.

Da quel momento, un tentativo per diventare velina (parteciperà a Veline nel 2004) e un paio di ruoli analoghi:

valletta a Paperissima, schedina a Quelli che il calcio.

La consacrazione nel 2006 con la partecipazione alla quarta edizione de L’Isola dei Famosi.

Arriverà per lei il momento del calendario (per Max nel 2007 – vi offriamo di seguito il backstage) ed è l’apice.

Da lì in poi altre conduzioni in tv, qualche tentativo da attrice (tredici apparizioni tra cinema e serie tv), fino al momento degli accessi tra droghe e porno (e pensare che fino a poco tempo prima diceva: “All’inizio non volevo spogliarmi, poi ho cambiato idea. Il seno? L’ho rifatto”).

Sicuramente non le sono stati d’aiuto alcuni incontri avvenuti durante gli anni (non dimentichiamo fra gli altri Andrea Diprè).

Cosa fa Sara Tommasi oggi?

La showgirl – che ha 113mila dollower su Instagram – è tornata a vivere in Umbria, a Terni, ed ha aperto una panetteria a fine 2019.

Come riportato da una nota citata dal Fatto Quotidiano, la Tommasi dichiarerebbe: “Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno; spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare! Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi, nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale!”

La Tommasi, quindi, vorrebbe tornare in tv.

Per adesso, Wikipedia ci informa, sarebbe tornata a fare qualcosa in una tv locale.

E – ci è giunto un comunicato stampa in tal senso – si starebbe dando alla musica (e non solo per la registrazione di video musicali – ne ha già tre all’attivo):

la Tommasi ha registrato un brano di musica elettronica (intitolato “Vis a Vis”) con i Luci da Labbra (gruppo umbro con diversi live alle spalle) e con un intervento del trapper della Basilicata Sciarra (noto – ? – per un brano reigstrato con Eva Henger).

“Il brano, in uscita per la prossima estate, è destinato – non solo – al settore radiofonico ma, anche, ai Live e Discoteche, dal momento che le attuali restrizioni lo permetteranno” – scrivono nel comunicato.