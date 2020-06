Chi è Carolina Facchinetti, la figlia meno social di Ornella Muti?

Ecco chi è Carolina Facchinetti, la figlia meno popolare di Ornella Muti

Carolina Fachinetti è la figlia di Ornella Muti, nata dalla relazione dell’attrice con l’imprenditore Federico Facchinetti.

Sin da molto giovane la Facchinetti ha seguito le orme della madre intraprendendo la carriera di attrice, rispetto alla sorella Naike Rivelli e alla madre è però meno popolare nonostante faccia parte anche lei del mondo dello spettacolo.

Carolina Fachinetti è nata nel 1984, quando ha deciso di intraprendere la carriera di attrice ha preso lezioni di dizione e recitazione. Ha recitato in diverse pellicole importanti, tra queste ‘Razza bastarda’ con Alessandro Gassmann.

La figlia di Ornella Muti è davvero molto legata alla sua famiglia. Rispetto alla mamma e alla sorella non si vede spesso in televisione per questo è meno popolare.

A febbraio 2020 Carolina Facchinetti ha dovuto affrontare la perdita del marito Andrea Longhi, morto dopo una dura battaglia contro un cancro al cervello che andava avanti dal 2017. Dal loro bellissimo amore sono nati due figli, Alessandro e Giulia.

Sara Fonte