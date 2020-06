sonoancoralì : quanto amore su Twitter per Martina Beltrami!

Abbiamo già scritto di Martina Beltrami in occasione dell’annuncio del lancio del suo ultimo singolo, Luci Accese.

Mancano due giorni all’uscita, l’hype tra i fan aumenta ed è incredibile l’amore che i fan e le fan stanno riversando su Martina.

Ancora una volta un hashtag legato alla cantante fa tendenza su Twitter.

Stavolta è #sonoancorali hashtag attraverso il quale hanno deciso di mostrare il loro (immenso) affetto e le ragioni per cui la stanno seguendo e da quando la stanno seguendo, assicurando che continueranno a farlo.

Di seguito, un campione dei tantissimi tweet:

sono lì. a tenderti la mano, poiché tu l’hai tesa a me. sono lì perché hai la capacità di arrivare al cuore delle persone, scavarci dentro e creare un riparo. sei un turbinio di emozioni, un sole che spacca le pietre, una tempesta che travolge. ed io sarò ancora lì. #sonoancoralì pic.twitter.com/rSxwyO6R52

A tutti quelli che non hanno mai creduto in lei pensando che sarebbe durata solo 2 mesi. Ora state buoni lì nel vostro, a leggere e a guardare noi con lo sguardo rivolto verso la luce. Io #SonoAncoraLì e NOI faremo il panico. pic.twitter.com/Qr2ybSu2sf

Sono ancora lì perché in te ho rivisto me.

Sono ancora lì perché sento di conoscerti, non conoscendoti affatto.

Sono ancora lì perché mi sento e ti sento vicina.

Sono ancora lì, perché quel “lì” mi sa tanto di qui.#sonoancoralì