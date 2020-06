Maria Monsè hot su Instagram: in bikini fa impazzire i fan (e li fa sorridere)

Filmata dal marito una Maria Monsè in formissima fa impazzire i fan.

In quello che sarebbe un siparietto divertente, la showgirl classe ’74 mette in mostra un fisico davvero notevolissimo (come ogni qual volta che posta immagini su Instagram, d’altra parte).

In bikini mentre lava i piatti (come fosse nella casa in Sardegna, sottolinea, adesso che viaggiare è più difficile) racconta di quando lavava i piatti al Grande Fratello Vip assieme ad Ivan Cattaneo e strappa un sorriso ai propri fan.

Che sicuramente avranno apprezzato anche le sensualissime fattezze.