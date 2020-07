Chi è Andrea Maliokapis, aka Ciavy (o Er Ciavatta): curiosità e biografia

E’ uno dei protagonisti dell’edizione 2020 di Temptation Island.

E’ Andrea Maliokapis, anche conosciuto come er ciavatta (ciavy, volendo usare un diminutivo).

Come possibile capire già dal soprannome – è di Roma – ed è nato nel 1985.

E’ un organizzatore di eventi nella Capitale, in zona Eur.

Nelle sue serate ha ospitato alcuni vip tra cui la coppia uscita dall’edizione 2020 di Uomini e Donne composta da Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche.

I due in seguito si sono lasciati.

Succederà lo stesso a Ciavy, che partecipa a Temptation Island 2020 in coppia con la sua fidanzata Valeria Liberati (con cui sta da 4 anni)?

Lo scopriremo puntata dopo puntata.

Andrea Maliokapis, dettagli sulla vita personale

Quello che emerso su Andrea – sin qui ignoto nel mondo della tv – è che pare abbia una sorella e che abiterebbe con i suoi nonostante abbia anche una casa da solo.

Oltre alla passione per la vita notturna, ha una passione di lungo corso per la boxe, sport che ha praticato e che continua a praticare regolarmente.

Andrea Maliokapis sui social

Al momento – così come diversi altri protagonisti di Temptation Island – Andrea ha disattivato tutti i profili social, sia su Instagram che su Facebook per la partecipazione al programma (c’è un account a suo nome ancora aperto su Twitter, ma è evidente non venga usato da parecchi anni – abbiamo usato la foto ivi presente per l’articolo in questione).

Di Andrea al momento si trova solo qualche video di combattimenti sul tubo.

Di seguito, ve ne proponiamo uno:

