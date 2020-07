Chi è Marta Antonia Fascina, la nuova fidanzata 30enne di Berlusconi e deputata

Ecco chi è Marta Antonia Fascina, la nuova fiamma di Silvio Berlusconi

Marta Antonia Fascina è una deputata di Forza Italia, da pochi mesi ha intrapreso una relazione sentimentale con Silvio Berlusconi. I due si sono fidanzati dopo la fine della storia d’amore tra Berlusconi e Francesca Pascale.

La Fascina è nata a Melito di Porto Salvo, in Calabria il 9 gennaio 1990, si è laureata in Lettere e Filosofia all’Università Sapienza di Roma. Prima di ricoprire il ruolo di deputata, ha lavorato nell’ufficio stampa del Milan.

La storia d’amore con Berlusconi è venuta a galla da pochi mesi ma sembra che stiano insieme da più tempo. Sembra che lei gli abbia scritto lettere d’amore che risalgono addirittura al 2018. Stando a quanto rivelato da alcune colleghe a conquistare Silvio sarebbero state proprio le lettere.

Durante l’emergenza Coronavirus Berlusconi ha trascorso un po’ di tempo a Nizza, a quanto pare anche Marta Antonia Fascina era insieme a lui. Tornato in Italia lui si è recato al San Raffaele per farsi controllare, anche in quell’occasione la deputata era presente, i due sono stati paparazzati dai fotografi.

Marta Antonia Fascina e Berlusconi ieri sono stati pizzicati insieme in Costa Smeralda, a Villa Certosa. A quanto pare le figlie di Silvio, Elena e Barbara insieme alle loro famiglie, stanno trascorrendo le vacanze con la coppia.

Sara Fonte

