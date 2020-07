Chi è Veronica Montali, l’ennesima nuova presunta fidanzata di Eros Ramazzotti?

Ecco chi è Veronica Montali, la presunta nuova fidanzata di Eros Ramazzotti

Veronica Montali è nata il 9 febbraio 1984 ed è originaria di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona in Liguria. Nel 2004 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nella categoria canto, dopo il talent show non ha però avuto successo nel mondo della musica.

La Montali ha poi intrapreso la carriera di imprenditrice, è oggi la titolare di un ristorante-pizzeria sul lungomare di Loano. Non si conoscono molte altre informazioni sull’ex allieva di Amici, sappiamo però che è mamma di due bambine ed è divorziata.

Nelle ultime ore è finita al centro del gossip per la sua presunta storia d’amore con Eros Ramazzotti, a lanciare l’indiscrezione ci hanno pensato Giornalettismo e il settimanale DiPiù Tv. A quanto pare i due sono stati pizzicati durante una romantica vacanza con lo yacht del cantante a Finale Ligure.

Su Instagram Veronica Montali è molto attiva, fino ad ora però non si è fatta trapelare nulla in merito alla sua presunta relazione con Ramazzotti, nemmeno il cantante ha confermato o smentito la notizia.

È davvero nato l’amore tra Eros Ramazzotti e Veronica Montali? Questo al momento non possiamo saperlo con certezza, non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte

