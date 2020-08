Temptation Island, Manila Nazzaro: l’ex marito dopo il reality le lancia frecciatine su Instagram

L’ex marito di Manila Nazzaro non le risparmia frecciatine su Instagram, lei spiega ai suoi fan perché la loro storia d’amore è finita

Si torna a parlare di Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia ha da poco concluso il suo percorso con il fidanzato Lorenzo Amoruso a Temptation Island, reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

La Nazzaro è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori, con il suo modo di fare e il suo carattere è stata uno dei concorrenti più seguiti e amati. Nel villaggio con i suoi consigli e il suo sostegno è stata molto vicina alle altre fidanzate.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno messo alla prova il loro amore a Temptation Island, la loro bellissima relazione è riuscita a sopravvivere al reality delle tentazioni, ad oggi sono più innamorati che mai.

Intanto l’ex marito della Nazzaro, Francesco Cozza, le ha lanciato alcune frecciatine su Instagram. In una foto in cui si mostra con due dei suoi figli ha scritto: “I miei giudici più severi… le bugie hanno le gambe corte”.

In un’altra foto pubblicata precedentemente, Cozza ha invece scritto: “Chi brilla di luce propria non ha bisogno di oscurare gli altri per apparire. La serietà è un’altra storia”. Parole che sicuramente erano rivolte a Manila, ancora oggi i rapporti tra loro non sono buoni.

Manila Nazzaro e Francesco Cozza sono stati sposati dal 2005 al 2017, dal loro amore sono nati due figli. Lei su Instagram ha svelato che tra loro è finita dopo che ha scoperto sui social che lui aveva un’altra famiglia in segreto.

Questo è ciò che la Nazzaro ha raccontato ai suoi fan su Instagram: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità. I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata.”

Manila Nazzaro ha poi concluso dicendo: “Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli”.

