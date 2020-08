Planking Challenge, si sdraiano per strada e attendono l’arrivo delle auto. La sfida al limite di alcuni adolescenti nelle Marche

L’ennesima sfida al limite tra giovanissimi, una di quelle prove di coraggio che talvolta sfociano in terribili tragedie.

E’ quanto sta avvenendo a Monte Urano, in provincia di Fermo, nelle Marche, dove un gruppo di ragazzini viene filmato mentre attende l’arrivo delle automobili in mezzo alla strada, alzandosi solo poco prima che sopraggiungano i vari mezzi.

A raccontare l’accaduto è Il Corriere Adriatico, che spiega come l’episodio si sia verificato in via XVIII Settembre, all’incrocio con via Monti Sibillini, a pochissima distanza dal centro storico della località marchigiana. Ad un centinaio di metri si trova anche la caserma dei carabinieri di Monte Urano.

Il gruppetto di giovani, una decina in tutto tra ragazzi e ragazze, decide di passare una serata diversa, sfidando la sorte. Alcuni di loro si siedono o si sdraiano lungo la carreggiata, con tutti gli altri che commentano divertiti e li avvisano non appena sta per arrivare una vettura o una moto, consentendo loro di alzarsi in tempo e fuggire.

Un gioco davvero pericoloso non solo per i ragazzi, ma anche per i conducenti dei veicoli. Le forze dell’ordine hanno acquisito i filmati. Sembra che si tratti di una nuova sfida, denominata “Planking Challenge” e praticamente virale sul web.

Il sindaco di Monte Urano, Moira Canigola, conferma che “si sta procedendo con le operazioni di riconoscimento dei ragazzi che hanno fatto questa bravata”.

