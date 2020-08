Giulia De Lellis e Andrea Damante, la crisi continua: lei assente ad un importante evento

Giulia De Lellis e Andrea Damante sempre più distanti, lui partecipa ad un importante evento di famiglia senza la fidanzata

Si continua a parlare del delicato periodo che Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno affrontando. I due si sono conosciuti e innamorati anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Di recente si è parlato molto di una presunta crisi tra loro. I due non si sono più mostrati insieme sui social come solitamente fanno e da un po’ si trovato in posti diversi, anche a causa del loro lavoro. Pochi giorni fa è stata Giulia De Lellis a confermare ai fan che non è un periodo molto sereno per la coppia, si sono resi conto che molte cose sono cambiate, entrambi sono un po’ tristi.

Tra le varie cose, la De Lellis su Instagram ai fan ha spiegato: “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, in cui stiamo capendo. Sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutte e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne, perché vogliamo prima un po’ capirci. Ho imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa devo prendermi il mio tempo.“

Nelle ultime ore i due hanno dimostrato di essere ancora molto distanti, lei era assente ad un importante evento della famiglia di Andrea, si è sposata una sua cugina. Damante si è recato in Sicilia per partecipare alle nozze, con lui però non c’era Giulia ma l’amico Alessandro.

Giulia De Lellis in questi giorni si trova invece a Roma dalla sua famiglia, oggi è il compleanno della nipote Matilde. L’amata influencer non ha raggiunto il fidanzato per non perdere il compleanno della nipotina o non è andata a causa della distanza che al momento c’è tra loro?

Al momento non è chiaro cosa stia succedendo tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due riusciranno a superare le incomprensione del loro rapporto? Lo scopriremo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui