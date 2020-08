Gigolò per caso: trama e curiosità sulla commedia del 2013 di e con John Turturro

Gigolò per caso è il film che andrà in onda in seconda serata, alle ore 00.35, su Rai Tre.

Il titolo originale della pellicola è Fading Gigolò, letteralmente Gigolò sbiadito. Ecco alcune caratteristiche del film che vedremo in seconda serata.

Gigolò per caso: trama, trailer, cast e curiosità

Gigolò per caso nasce dall’idea di John Turturro, che c’è anche nel cast. Il film del 2013 vede in Turturro anche lo sceneggiatore principale. Il film è ambientato e girato negli Stati Uniti.

Il protagonista è un libraio ebreo che deve chiudere la sua attività a Brooklyn. Questo gli causa un forte dispiacere, perché la libreria era partita da suo nonno. Per poter risolvere il problema, l’uomo, con un suo amico a corto di denaro, decide di prestarsi come gigolò.

Questo causa tutte le disavventure della commedia. Infatti, il libraio si fidanzerà con la vedova di un rabbino. La donna, quindi, metterà il libraio contro la comunità ebraica ortodossa quando scoprirà il suo lavoro.

Il trailer del film è stato proiettato per la prima volta il 13 agosto 2013 al Toronto International Film Festival, in anticipo sulla data d’uscita.

Infatti, la pellicola è uscita nelle sale statunitensi il 9 marzo 2014, mentre in Italia è arrivato il 17 aprile dello stesso anno. Il film ha incassato più di 3 milioni e mezzo di dollari negli Stati Uniti e oltre 13 milioni di dollari nel mondo.

Il cast è composto da:

John Turturro: Fioravante.

Woody Allen: Murray.

Sharon Stone: Dott.ssa Parker.

Sofía Vergara: Selima.

Vanessa Paradis: Avigal.

Liev Schreiber: Dovi.

Bob Balaban: Sol.

David Margulies: Chief Rebbe.

Aurélie Claudel: donna Tai Chi.

Loan Chabanol: Loan.

Oltre a Turturro, quindi, il cast ha tra le altre Star Sharon Stone e Woody Allen. La durata della pellicola è di circa 98 minuti.

