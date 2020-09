Richie Rich, storia e curiosità sul personaggio. E cosa fa Richie Rich oggi?

Richie Rich – il più ricco del mondo è un film USA del 1994 con protagonista l’attore Macaulay Culkin. Il film è stato girato dal regista Donald Petrie e narra la storia di Richie, figlio e unico erede del ricchissimo Richard Rich. Il bambino cresce nella sua sontuosa villa adorato dai genitori e sotto l’occhio vigile del fedele e gentile precettore Cadbury.

Richie ha tutto ciò che una ragazzino della sua età possa desiderare: agiatezza, genitori amorevoli e perfino un luna park personale. Solo una cosa gli manca: un vero amico. Nel corso della storia, Richie, rimasto senza genitori (dispersi dopo un incidente aereo, ma in realtà ancora vivi) dovrà fronteggiare il perfido Lawrence Van Dough. Nel frattempo, a mandare avanti l’azienda del papà, sarà proprio Richie con l’aiuto di amici conosciuti precedentemente.

Richie Rich: curiosità sul film

Dopo aver riassunto brevemente la trama, rendiamo note alcune chicche sul film di Richie Rich. In prio luogo, sapevate che l’imponente magione della famiglia Rich è la stessa utilizzata nel sequel di Hannibal del 2001? L’edificio in questione venne usato, infatti, come location per la casa di Mason Varger.

Il patrimonio del giovane Richie si aggira a 10,7 miliardi di dollari. Il personaggio interpretato da Macaulay Culkin, come fa comprendere il titolo della pellicola, appartiene alla famiglia più ricca e potente del pianeta, tanto che il papà di Richie può permettersi di parlare cordialmente seduto in poltrona assieme al presidente degli Stati Uniti!

Una vera e propria chicca è il fatto che Richie Rich abbia avuto un sequel, che quasi nessuno conosce. In effetti, la pellicola non sembra aver avuto un grande successo tra il grande pubblico, come spesso avviene con i sequel di parecchi lungometraggi di successo, che non si rivelano all’altezza dei predecessori. Il sequel di Richie Rich è uscito nel 1998, in questa nuova storia il protagonista è interpretato da David Gallagher.

Richie Rich è protagonista anche di una serie di cartoni animati prodotta tra il 1980 e il 1984 dalla defunta Hanna-Barbera. Ogni episodio propone un’avventura diversa con protagonisti Richie, la sua famiglia e i suoi amici. Non sappiamo se la serie animata sia mai giunta in Italia. Il cartone è ispirata al fumetto omonimo originale della Harvey Comics.

Che fine ha fatto Macaulay Culkin?

Macaulay Culkin è stato un bambino prodigio in campo cinematografico. Oltre a Richie Rich, ricordiamo le sue interpretazioni nella serie di film Mamma ho perso l’aereo oppure in Io e zio Buck, in cui ha avuto modo di recitare assieme al compianto John Candy. Dopo un lungo periodo di depressione e dopo anni di lontananza dal mondo dello spettacolo, Mac è tornato a far parlare di sé tramite una foto in cui appare felice e in salute. Pare che il momento della depressione l’avesse ridotto a pelle e ossa. Nonostante il passato turbolento, Macaulay Culkin sembra essere deciso a rimettersi in gioco. Lo rivedremo presto in una nuova pellicola? I fan ex bambini cresciuti tra gli anni ’80 e ’90 se lo augurano di cuore. Forza Mac!

