Chi è Elisa Maino? Biografia e carriera della giovane star di TikTok

Ecco chi è Elisa Maino, età e carriera di una delle tiktoker più famose e seguite al mondo

Elisa Maino è una delle tiktoker più famose e seguite al mondo, in poco tempo è riuscita a raggiungere un incredibile numero di follower, più di 5 milioni.

La giovanissima influencer è nata a Rovereto, in Trentino Alto Adige, il 17 Gennaio 2003. La Maino non è famosa solo su TikTok, ha un incredibile numero di follower anche su YouTube e musical.ly. Su Instagram è seguita da 2,5 milioni di follower.

Elisa Maino si è trasferita a Milano, frequenta il liceo classico. Ha iniziato a farsi notare sui social nel 2015, spesso trattava argomenti di make up. In poco tempo ha raggiunto un successo incredibile, ha anche iniziato a collaborare con importanti brand internazionali come Tommy Hilfiger, La Roche Posay e Puma.

Nonostante la sua giovane età, la Maino ha già fatto il suo debutto al cinema e ha scritto due libri: “Ops” pubblicato nel 2018 e “Non ti scordar di me” pubblicato nel 2019. Nel 2018 la giovane influencer è stata la protagonista del suo docufilm “Ops – L’evento”, che tratta della sua vita e del successo che ha ottenuto in poco tempo.

Elisa Maino lavora anche per la web radio RDS Next come speaker radiofonica.

Sara Fonte

