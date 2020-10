Chi è Alessio Fugolo, il marito di Giovanna Mezzogiorno?

Ecco chi è Alessio Fugolo, il marito della famosa attrice Giovanna Mezzogiorno

Alessio Fugolo è il marito di Giovanna Mezzogiorno, anche lui lavora nel mondo cinematografico ma ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita, preferisce rimanere lontano dai riflettori.

Il marito della Mezzogiorno lavora come macchinista, le poche foto che si trovano di lui sul web sono quelle che lo ritraggono sui red carpet a cui ha partecipato insieme alla moglie. Ad oggi sembra che non abbia nessun account social ufficiale.

Di Alessio Fugolo sappiamo che è nato in Piemonte nel 1979. Lui e Giovanna Mezzogiorno si sono conosciuti grazie al loro lavoro, sembra che si siano incontrati sul set del film di Marco Bellocchio “Vincere”. Da quando stanno insieme non si sono più separati.

Giovanna Mezzogiorno e Alessio Fugolo sono convolati a nozze sul Lago di Como, a Grinate, nel 2009. Due anni dopo sono diventati genitori per la prima volta di due gemelli, Leone e Zeno. Non si conoscono altri dettagli della vita privata del marito della Mezzogiorno, proprio perché preferisce restare lontano dai riflettori.

Giovanna Mezzogiorno sarà ospite insieme ad Alessandro Gassmann oggi a Domenica In per presentare la fiction di Rai1 Io ti cercherò. La nota attrice parlerà anche della sua carriera e della sua vita privata, a Mara Venier svelerà nuovi dettagli sul marito? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprirlo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui