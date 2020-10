Franceska Pepe attacca il Grande Fratello Vip: “È vergognoso…”

Franceska Pepe si è scagliata contro la produzione del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto l’ex gieffina

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Franceska Pepe, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La Pepe è stata da poco eliminata dal reality, ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia lo scorso lunedì 5 ottobre. All’inizio si era parlato della possibilità di rivederla nella casa, per via di alcune presunte irregolarità nel televoto. Il caso però non è stato discusso e questo ha infastidito non poco Francesca.

Ieri pomeriggio Franceska Pepe si è scagliata contro la produzione del Grande Fratello Vip. Il motivo? Pensa che sia vergognoso che il caso della sua eliminazione non sia stato commentato. Tramite alcune Instagram Stories ha detto: “Io sono in treno perché sto andando da Roma a Milano perché domani ci sarà la puntata di Live non è la d’Urso. Sarò presente per togliervi un po’ di soddisfazioni”.

Riferendosi all’ottava puntata andata in onda venerdì 9 ottobre l’ex gieffina ha poi detto: “Ieri è stato vergognoso il fatto che si sia parlato per un sacco di tempo di argomenti che ormai sono triti e ritriti due p…e così ci stanno facendo con le loro favole e le loro cose invece di chiarire il fatto che tutta Italia si sta domandando sul televoto”.

Franceska Pepe rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip?

Franceska Pepe spera ancora di rientrare nella casa più spiata d’Italia. Lei stessa ha concluso dicendo: “Io non sto accusando nessuno però credo che dei chiarimenti siano doverosi in questo senso per rispetto anche di tutte le persone che hanno votato usando gli sms. Quindi io lascio un hashtag #ridatecifranceska a favore di tutte le persone che ci tengono particolarmente a rivedermi all’interno della casa o a vedermi in generale”.

Dopo lo sfogo di Franceska Pepe, la produzione del Grande Fratello Vip farà chiarezza sul televoto che ha causato l’eliminazione dell’ex gieffina? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

