Quello che non so di lei, trama e curiosità sul thriller del 2017 diretto da Polanski

Quello che non so di lei è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21.20 su Rai 4.

Il titolo originale del film è D’après une histoire vraie, proprio perché la pellicola del 2017 è tratta da una storia vera. Ecco tutto quello che si sa su questo film.

Quello che non so di lei: trama, trailer, cast e curiosità

Quello che non so di lei è una pellicola del 2017. La regia è di Roman Polaski, per una collaborazione tra Belgio e Francia. La pellicola è di 110 minuti.

Delphine Dayrieux ha raccontato in un libro la storia di sua madre. Il testo è un best seller e lei ottiene subito una grande notorietà. Il problema è che la donna riceve delle lettere minatorie, secondo le quali lei avrebbe distrutto la reputazione della sua famiglia.

In questo periodo, la donna conosce Lei e le due diventano presto amiche. La donna, però, non è quello che sembra.

Il cast è composto da:

Emmanuelle Seigner: Delphine Dayrieux.

Eva Green: Lei.

Vincent Pérez: François.

Dominique Pinon: Raymond.

Camille Chamoux: Oriane.

Alcune curiosità sul film: la pellicola è tratta da una storia vera, raccontata nel romanzo di Delphine de Vigan “D’après une histoire vraie“. Polanski trasforma così un libro di 500 pagine in una sceneggiatura credibile. Polanski, però, sfrutta la storia per creare momenti di fantasia, che appassionano il pubblico.

Il film è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes del 2017. La pellicola è arrivata in Francia il 1° novembre 2017, mentre nelle sale italiane è stato distribuito il 1° marzo 2018.

