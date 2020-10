Viaggio nell’isola misteriosa, ci saranno altri capitoli? La smentita nel 2018

Viaggio nell’isola misteriosa (il secondo capitolo della saga) andrà in onda stasera, alle ore 21.30, su Italia Uno. Quali sono tutti i capitoli della saga e ci sarà un terzo?

Viaggio al centro della Terra: il primo capitolo

L’idea iniziale era creare una saga di film ispirata ai famosissimi libri si Jules Verne. Il primo è Viaggio al centro della Terra, che aveva come titolo originale Journey to the Center of the Earth.

Il film è del 2008 è stato uno dei primi con la tecnologia 3D al cinema. La pellicola esce nelle sale americane l’11 luglio 2008. Invece, il 16 gennaio 2009 arriva in Italia.

Il film in live action è costato 60 milioni di dollari. Alla fine, ha incassato nel mondo 241.998.151 dollari. Il film ripercorre il libro di Verne e lo fa trovare anche nella soffitta del protagonista.

I riferimenti sono tantissimi e persino le modalità di viaggio sono quelle. Si ripercorrono e si ricreano in 3D tutte le ambientazioni. Infatti, anche qui i due protagonisti sono zio e nipote. Il cast è composto da:

Brendan Fraser: prof. Trevor Anderson.

Josh Hutcherson: Sean Anderson.

Anita Briem: Hannah Sigurbjörnsdóttir.

Seth Meyers: Professor Alan Kitzens.

Jane Wheeler: Elizabeth Anderson.

Giancarlo Caltabiano: Leonard.

Jean Michel Paré: Max Anderson.

Viaggio nell’isola misteriosa: il secondo capitolo

Viaggio nell’isola misteriosa, invece, è il sequel del 2012. Anche questo fa riferimento a un romanzo di Verne e il collegamento tra i due film è Sean, il ragazzo protagonista, che questa volta è affiancato da Hank (interpretato da Dwayne Johnson).

Questa volta, i due sono figlioccio e patrigno. La spedizione, invece, nasce con l’obiettivo di salvare il nonno del ragazzo. Altri riferimenti letterari di questo film sono L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson e I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift.

Alla fine, dopo aver trovato il nonno, la squadra andrà in cerca di Atlantide. Il cast è composto da:

Josh Hutcherson: Sean Anderson.

Dwayne Johnson: Hank Parsons.

Michael Caine: nonno.

Vanessa Hudgens: Kailani.

Kristin Davis: Liz Anderson.

Anna Colwell: Jessica.

Michael Beasley: Marcus.

Luis Guzmán: Gabato.

Branscombe Richmond: guida turistica.

Ci sarà un sequel?

Nel 2018, lo stesso Dwayne Johnson smentì l’idea di un terzo capitolo. Il motivo era semplice: si voleva partire dal romanzo Dalla Terra alla Luna, sempre di Verne.

Fu, però, impossibile, adattare una sceneggiatura basata sul film. Quindi, non se ne fece più nulla. La smentita arrivò prima dall’attore, poi dal regista del secondo film Brad Peyton.

