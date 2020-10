PlayStation 5, un nuovo video ci mostra la nuova interfaccia utente

Sony ha appena rivelato una delle ultime grandi domande sulla prossima PlayStation 5: come sarà l’interfaccia utente. Una nuovo e articolato walkthrough mostra come sarà l’aspetto dell’uso effettivo della prossima console quando verrà lanciata il 12 novembre.

La nuova interfaccia utente è un grande cambiamento per Sony, che offre una revisione completa dei menu piuttosto spartani che la PlayStation 4 offriva. Analogamente alla PlayStation 4, Sony offrirà una serie di giochi installati (o applicazioni in streaming, in una scheda separata) che mostrano i vari giochi, ognuno con il proprio hub.

Scorrendo verso il basso con questo hub di gioco verranno mostrate attività più specifiche e modalità di gioco che possono essere lanciate direttamente dalla schermata iniziale, insieme ad altre notizie e clip del titolo. Sony dice che anche alcuni giochi per PS4 compatibili con la versione precedente offriranno funzionalità simili.

Sony sta anche sperimentando un menu Explore che mostra le notizie ufficiali di Sony e degli sviluppatori, insieme a video e clip di gameplay di tendenza, anche se afferma che sta ancora testando la funzionalità e che non tutti gli utenti potrebbero avervi accesso al momento del lancio.

C’è un nuovo menu “Control Center“, accessibile in qualsiasi momento premendo il pulsante PlayStation, che permette ai giocatori di accedere a una vasta gamma di strumenti di sistema, come vedere le notifiche, quali amici sono online, controllare la musica, gestire le impostazioni della console e del controller, e vedere lo stato dei download. C’è anche una nuova serie di schede, una parte fondamentale dell’interfaccia utente che serve come una sorta di flusso continuo di notizie sui giochi, sui risultati recenti o sugli screenshot e altro ancora.

Nella fila di carte ci sono anche nuove “Attività“, carte individuali che si collegano a specifici livelli o modalità di gioco all’interno di un gioco. Selezionando un’attività si ottiene una panoramica di quel livello, inclusa una stima personalizzata di quanto tempo la PlayStation 5 pensa che ci vorrà per completare il livello e gli obiettivi da realizzare.

Alcuni giochi e obiettivi includeranno anche un “Game Help” ufficiale per gli abbonati PlayStation Plus, che mostrerà video e suggerimenti utili per l’obiettivo specifico direttamente all’interno del gioco. Alcune carte supporteranno anche una modalità “picture-in-picture” o una visualizzazione a schermo diviso per aiutare i giocatori a vedere i suggerimenti fianco a fianco.

Infine, il PlayStation Store è stato integrato direttamente nel software (invece di un’applicazione separata), rendendo più facile trovare nuovi giochi e applicazioni da acquistare e scaricare su PlayStation 5.

