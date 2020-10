Temptation Island Nip, Alberto tradisce Speranza, al falò ammette: “Qui ho ritrovato la felicità”

Alberto e Speranza lasceranno Temptation Island Nip separati dopo il falò di confronto finale?

Alberto e Speranza continuano il loro percorso a Temptation Island Nip, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Erano in molti a pensare che lei avrebbe prima o poi chiesto il falò di confronto anticipato, ma nonostante l’immensa sofferenza che sta provando a causa dell’atteggiamento del fidanzato ha deciso di rimanere fino alla fine per capire fin dove lui si sarebbe spinto oltre.

Nella scorsa puntata avevamo visto Alberto sempre più vicino a Nunzia, nel villaggio si comportano come se fossero fidanzati. Speranza si era trovata di fronte a immagini forti del fidanzato sempre attaccato alla tentatrice, tra abbracci e tenerezze. Spesso il ragazzo ha oltrepassato il limite con la sua vicinanza a Nunzia, in molti si sono detti schifati dal suo comportamento, soprattutto mentre era in piscina e nella sauna con la tentatrice.

Durante il falò Alberto ha fatto sapere di sentire la mancanza di Speranza, non appena ha trascorso il weekend da sogno insieme a Nunzia ha però dimostrato tutt’altro. Speranza ha scoperto che il fidanzato ha trascorso la notte in barca con la tentatrice, lui ha superato il limite ancora una volta. In barca con Nunzia, oltre a importanti dichiarazioni e lacrime, ci sono stati alcuni baci a stampo.

Vedendo le immagini Speranza è scoppiata in lacrime, Carlotta ha provato a confortarla, anche Alessia Marcuzzi si è avvicinata a lei per darle sostegno. La conduttrice alla ragazza ha consigliato di pensare di più a se stessa e di essere felice. Tornata nel villaggio delle fidanzate Speranza ha pianto in modo disperato.

A quanto pare, durante la notte trascorsa in barca, Alberto e Nunzia si sarebbero poi scambiati baci passionali. Manca sempre meno all’ultima puntata del reality, il ragazzo ha quindi deciso di trascorrere più tempo con la tentatrice, lei non ha trattenuto le lacrime. I due si sono lasciati andare ad un altro passionale bacio.

Al falò di confronto, Speranza al fidanzato ha detto: “Penso che a oggi questa non è stata una scelta che hai fatto qui, ma una cosa che ti portavi da fuori”. Per poi aggiungere: “Io davanti ho ancora una persona che amo senza limiti, ma mi sono sentita umiliata, delusa”. Alberto è convinto che in molte cose i loro caratteri non combacino. Parlando della loro storia d’amore ha detto di aver sempre pensato prima alla felicità della fidanzata.

I due hanno opinioni diverse, si scontrato durante il falò. Alberto fa sapere di essere sempre stato se stesso durante il percorso vissuto a Temptation Island Nip, grazie a questa esperienza ha ritrovato la felicità. Ha poi aggiunto: “Se me lo vivevo al 50% saremmo forse usciti come speravi, ma ci portavamo dietro tutto. Secondo te dopo 16 anni vederti così mi rende felice?”

La puntata termina con Alessia che chiede ad Alberto se è ancora innamorato di Speranza. Il loro finale, per molti già chiaro, andrà in onda nell’ultima puntata del reality. Alberto e Speranza lasceranno Temptation Island Nip separati? Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra loro.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui