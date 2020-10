Qualcuno Deve Morire, stagione 1, dal 16 ottobre su Netflix: anticipazione trama e cast

Il giorno 16 ottobre sarà disponibile su Netflix una affascinante serie tv. Trattasi di Qualcuno Deve Morire. Ecco di cosa parla e chi vedremo nel cast.

La Trama

Siamo in Spagna, negli anni Cinquanta, lsocietà sulla falsariga dell’influenza Franchista, non riesce a liberarsi dagli stereotipi tradizionalisti e severi. Il protagonista della storia è Gabo che, dopo essere stato contattato dai suoi genitori, fa ritorno in Messico per incontrare la sua promessa sposa. Di rientro in città, tutti guardano di sottecchi il suo compagno di viaggio, un misterioso ballerino di nome Lazaro. Ma chi sarà in realtà?

Il cast: attori e personaggi

Tra i personaggi e gli attori troveremo Goya Awards, Carmen Maura, Cecilia Suárez ed Ernesto Alterio.

E poi ancorra Alejandro Speitzer, Isaac Hernández, Ester Expósito, Pilar Castro, Mariola Fuentes, Eduardo Casanova, Manuel Morón, Juan Carlos Vellido e Carlos Cuevas.

