Adua Del Vesco ha subito un abuso: la gieffina commuove con il suo racconto

Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip ha raccontato di aver subito un abuso quando aveva 12 anni

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Adua Del Vesco, uno dei concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Durante la decima puntata andata in onda ieri 16 ottobre su Canale 5 la Del Vesco ha lasciato di nuovo tutti senza parole parlando del suo passato. Nel corso della settimana la gieffina ha ripercorso i più importanti eventi della sua vita, uno di questi lo ricorda con molto dolore.

A inizio puntata Signorini aveva già anticipato che l’attrice avrebbe parlato di un fatto che l’ha molto segnata quando era molto giovane. Adua Del Vesco ha raccontato che nel 2004 ha subito un abuso, aveva solamente 12 anni. Tra le varie cose, in lacrime, ha detto: “I miei occhi non dovevano vedere quello che ho visto”.

I suoi ricordi non sono perfettamente chiari, ha però raccontato che ad abusare di lei è stato un uomo che conosceva ed è per questo che ha accettato un passaggio in auto da lui questo giorno. All’inizio non raccontò ciò che le era successo a nessuno, nemmeno alla madre perché non voleva farla soffrire. La Del Vesco è riuscita a raccontare il triste episodio alla madre solo qualche anno fa.

Adua Del Vesco pensa di aver commesso un errore a rimanere in silenzio, ieri al Grande Fratello Vip ha infatti detto che questo cose devono essere subito denunciate.

La gieffina è tornata a parlare anche dell’anoressia, un periodo della sua vita che l’ha fatta stare davvero male. In puntata ha detto: “Mia mamma doveva farmi la doccia piangendo, c’erano solo le ossa di me”. Il conduttore ha mostrato poi una sua foto quando era davvero molto magra, i suoi compagni di avventura non sono riusciti a trattenere le lacrime.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui