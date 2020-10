Cotto e Mangiato ricetta 20 ottobre 2020: batate con mollica di pane

Nuovo rotaggio presentato oggi da Tessa Gelisio. A Cotto e Mangiato si preparano le batate con la mollica di pane.

La ricetta

Per gli ingredienti abbiamo bisogno di:

600 grammi di batate

Mollica di pane

25 grammi di pomodori secchi

La preparazione

Come prima cosa tagliare a fettine l’ortaggio e lessare il tutto. Intanto in una padella mettere a soffriggere aglio olio e mollica di pane. Quando le fettine di batate saranno pronte, metterle in un’altra padella e far rosolare. Aggiungere pomodori secchi sminuzzati e lasciar cuocere qualche minuto per ogni lato delle fette. A cottura ultimata impiattare appoggiando sopra il pane sbriciolato.

