Chi è Alice Fabbrica, la “sbandata” di Andrea Zelletta? E’ stata opinionista della D’Urso

Alice Fabbrica è la ragazza che avrebbe fatto girare la testa ad Andrea Zelletta, nonostante sia fidanzato con Natalia Paragoni: età, biografia e carriera

Oggi, martedì 20 ottobre, è arrivata una notizia bomba riguardo a un concorrente del GF Vip 5: Andrea Zelletta. Stando a numerose indiscrezioni trapelate a Mattino 5, il fidanzatissimo ex tronista avrebbe avuto “un flirt” con l’influencer Alice Fabbrica.

Chi è esattamente Alice Fabbrica

Nata a Milano il 30 novembre 1996, Alice Fabbrica ha lavorato come fotomodella per diversi brand, tra cui Trussardi, Liu Jo, Roberto Cavalli Kid. La ragazza è apparsa in diversi videoclip di artisti, tra cui Il pagante, Gianni Sacco e Alfa. Alice inoltre ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Marco Cartasegna. Nel 2019 è apparsa in Ciao Darwin 8, dove ha sfilato in passerella in intimo. E’ stata spesso ospite del salotto di Pomeriggio 5 come opinionista.

Le dichiarazioni su Andrea Zelletta

“Altro che comodino Andrea Zelletta sa quello che vuole – ha dichiarato Alice – Dopo avermi conosciuta, si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci”.

La ragazza inoltre ha affermato di aver conosciuto l’ex tronista 5 anni fa sui social. I due si sono scambiati messaggi per un semplice aperitivo. A quanto pare, l’influencer ha terminato la conoscenza amicale con Zelletta, poiché non gradiva le sue reazioni eccessive di gelosia.

Alice inoltre ha parlato della probabile infedeltà di Zelletta nei confronti di Natalia: “Io credo proprio di sì, le donne capiscono uno dove vuole andare a parare”. La giovane ha aggiunto di aver rifiutato di frequentare l’ex tronista, per il fatto che fosse già fidanzato.

