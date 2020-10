GF Vip 5, Tommaso Zorzi confessa di aver ricevuto un “palo” da Mahmood

Tommaso Zorzi ha raccontato di aver scritto un messaggio al cantante Mahmood, firmandosi Tommi Z, ma non ha mai ricevuto risposta

Nella giornata del 19 ottobre al GF Vip 5, durante una chiacchierata tra inquilini Tommaso Zorzi ha raccontato qualche suo aneddoto relativo ad un interessamento online, forse amoroso. L’influencer classe 1990 ha dichiarato di aver ricevuto per caso il numero di Mahmood da un ufficio stampa e di avergli scritto un messaggio per un’uscita insieme. A quanto pare, però, il ragazzo non ha mai ricevuto risposta. Tale avvenimento è stato raccontato da Zorzi stesso nella puntata di Muschio Selvaggio, podcast di Fedez andato in onda su Youtube.

“Gli avevo scritto se voleva uscire con me” ha raccontato Tommaso. A quel punto, l’amico Francesco Oppini gli ha chiesto: “Ti sei firmato Tommy Z?”. Zorzi ha risposto: “Non mi sa di sì, non mi ricordo”. Infine, ha poi concluso dichiarando: “Mi ha salvato sotto con non rispondere”

Dopo questo piccolo particolare raccontato da Zorzi, il cantante è finito sui trendtopic di Twitter. “Mahmood: chissa perché sono in tendenza? Twitter: perché hai friendzonato Tommy Z”, questo è uno dei commenti scritti sui social nelle scorse ore.

Mahmood: chissa perché sono in tendenza?

Twitter: perché hai friendzonato Tommy Z.



???????? #GFVIP pic.twitter.com/jrqkBZls7D — Ali ?? (@avocadoali_) October 19, 2020

Poi qualcun altro, rimasto piuttosto sorpreso, ha twittato: “Zorzi bloccato da Mahmood”. Infine qualche telespettatore del GF Vip 5 ha scritto: “Mahmood appena esce Zorzi gli devi rispondere al messaggio e uscire insieme per sempre, ok?”.

Zorzi bloccato da Mahmood ???? #GFVIP — ? NMLR ? ???? (@nonmeloricordoo) October 19, 2020

MAHMOOD APPENA ZORZI ESCE GLI DEVI RISPONDERE AL MESSAGGIO,USCIRE E STARE INSIEME PER SEMPRE OK? #GFVIP — Gobs (@proudofjfc) October 19, 2020

