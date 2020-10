Chi è Barbara Alberti, biografia e curiosità sulla poliedrica scrittrice

Scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, opinionista, personaggio televisivo, e conduttrice radiofonica italiana – ci rifacciamo a ciò che scrive Wikipedia: tutto questo è Barbara Alberti, ospite odierna di Oggi è un altro giorno.

Ha scritto decine di libri, di racconti e di sceneggiature – entrando nel mondo del cinema anche come attrice – ma viene ricordata a livello mainstream per alcune sue partecipazioni televisive:

come opinionista a diversi talk show televisivi, da Pomeriggio 5 a L’Italia sul 2, ma anche come concorrente di alcuni reality (nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity Masterchef, venendo eliminata nella seconda puntata e l’anno scorso ha partecipato come concorrente alla quarta edizione del Grande Fratello VIP, da cui si è ritira per motivi personali dopo circa un mese d’esperienza).

“Padrona di casa” di rubriche a target femminile su diversi magazine e diversi quotidiani (dal 2009 gestisce La posta di Barbara Alberti su Il Fatto Quotidiano) in ambito telvisivo è stata ospite e giudice del sintony test al programma televisivo La pupa e il secchione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani con il quale ha avuto un figlio, il giornalista Malcom Pagani, e una figlia, Gloria Samuela Pagani, arabista.

